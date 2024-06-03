В пожарно-спасательной части №20 города Кольчугино состоялся День открытых дверей.

В пожарно-спасательной части №20 города Кольчугино состоялся День открытых дверей. Об этом 2 июня рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Мероприятие проходило в рамках Всероссийской недели безопасности. Пожарную часть посетили кольчугинские старшеклассники. Ребята увидели, в каких условиях служат спасатели, а также осмотрели спецтехнику. Школьники узнали и об учебных заведениях МЧС.Кроме того, подростки побывали в музее пожарной охраны, где их внимание привлекли старинные каски и конный пожарный обоз.