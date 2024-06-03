В Камешковском районе при крупном пожаре пострадали два человека Ночью 2 июня 2024 года в селе...

В Камешковском районе при крупном пожаре пострадали два человекаНочью 2 июня 2024 года в селе Патакино Камешковского района произошел пожар в частном жилом доме. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 141 кв. м.По информации спасателей, пострадали два человека, информация о погибших уточняется.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники 16 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области