Всего жертвами членистоногих стали 129 жителей региона.

За неделю владимирцы сняли с себя 11 заражённых клещей. Всего за прошедшие семь дней жертвами членистоногих стали 129 жителей области.По информации регионального Управления Роспотребнадзора, специалисты подтвердили у семи испытуемых болезнь Лайма, у трёх – моноцитарный эрлихиоз, а у последнего – гранулоцитарную анаплазму человека.С момента первого укуса во Владимирской области пострадало от клещей 613 человек, 156 из которых дети. Пока что случаев заболевания энцефалитом не было.