03.07.2020

2020-07-03 18:50:02

Директором департамента здравоохранения может стать Елена Утёмова

Сегодня в администрации Владимирской области состоялся второй очный этап отборочного тура на должность директора департамента здравоохранения.

изначально на должность руководителя Департамента здравоохранения претендовало 9 кандидатур, до второго отборочного тура дошли 4 кандидатуры. Это главный врач Владимирского специализированного дома ребенка Лариса Горячева, директор Центра медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области Елена Утёмова и заместитель директора дирекции Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ Олег Черняховский и главный врач Родниковской ЦРБ Ивановской области Светлана Москвина.

«На первом заочном этапе были проанализированы все поступившие в комитет государственной и муниципальной службы и кадров резюме. Медицина – самая важная, самая чувствительная для людей сфера, поэтому к человеку, который её возглавляет на уровне региона, предъявляются самые высокие требования. Это не только профессионализм, опыт, в том числе управленческий, но и безупречные личностные, моральные качества и, конечно, общественная поддержка его кандидатуры. Президент России В.В. Путин отмечает, что от того, как люди относятся к здравоохранению, каковы их настроения по этому поводу, во многом зависит их отношение к государству. Именно поэтому мы проводим конкурсный отбор с участием общественных экспертов. Важен изначальный кредит доверия общественности к будущему руководителю Департамента», – отметил Губернатор Владимир Сипягин.

Конкурсная комиссия в ходе второго этапа отборочного тура провела с кандидатами собеседование. В частности, были затронуты пути решения таких важных проблем здравоохранения, как укрепление кадрового потенциала отрасти, реализация приоритетных национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», повышение квалификации медицинских специалистов, развитие материально-технической базы учреждения здравоохранения и ряд других.

В результате собеседования и последующего обмена экспертными мнениями комиссия рекомендовала Губернатору кандидатуру Елены Утёмовой при назначении на должность главы Департамента здравоохранения Владимирской области.

Елена Утемова окончила Пермский государственный медицинский институт (специальность «лечебное дело») и клиническую ординатуру Кировского государственного медицинского института (специальность «внутренние болезни»). В разные годы возглавляла Министерство здравоохранения Кировской области, работала на руководящих должностях в

медицинских организациях Чувашии и Пермского края, была заместителем министра Министерства здравоохранения Московской области.