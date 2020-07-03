К нормальной жизни без ограничений на путешествия и посещение концертов Россия сможет вернуться не раньше февраля 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил ..

К нормальной жизни без ограничений на путешествия и посещениеконцертов Россия сможет вернуться не раньше февраля 2021 года. Об этом заявилминистр здравоохранения России Михаил Мурашко."Нормальная жизнь включает в себя походы на концерты,перелеты, полноценную работу и полноценный отдых", – сказал Мурашко. Подчеркивается,что для возвращения к старой жизни без ограничений должна быть разорванацепочка передачи коронавируса. По мнению главы здравоохранения, маловероятно,что это произойдет раньше февраля следующего года.Многие звезды ждут с нетерпением снятия ограничений. Любыегастроли и концерты были прерваны с конца марта. Пандемия коронавируса плохосказалась на российском шоу-бизнесе и сильно ударила по кошелькам артистов,пишет .