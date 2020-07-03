К нормальной жизни без ограничений на путешествия и посещение
концертов Россия сможет вернуться не раньше февраля 2021 года. Об этом заявил
министр здравоохранения России Михаил ..
К нормальной жизни без ограничений на путешествия и посещение
концертов Россия сможет вернуться не раньше февраля 2021 года. Об этом заявил
министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Нормальная жизнь включает в себя походы на концерты,
перелеты, полноценную работу и полноценный отдых", – сказал Мурашко. Подчеркивается,
что для возвращения к старой жизни без ограничений должна быть разорвана
цепочка передачи коронавируса. По мнению главы здравоохранения, маловероятно,
что это произойдет раньше февраля следующего года.
Многие звезды ждут с нетерпением снятия ограничений. Любые
гастроли и концерты были прерваны с конца марта. Пандемия коронавируса плохо
сказалась на российском шоу-бизнесе и сильно ударила по кошелькам артистов,
пишет .