Министерство труда занимается разработкой проекта, который установит контроль над соблюдением госслужащими норм русского литературного языка. Данная мера поспособствует увеличению ..

Министерствотруда занимается разработкой проекта, который установит контроль надсоблюдением госслужащими норм русского литературного языка. Данная мерапоспособствует увеличению грамотности госслужащих.Законопроектвнесет изменения в Федеральный закон "О государственном языке РФ". ВладимирПутин дал распоряжение на разработку проекта еще на заседании Совета порусскому языку в 2019 году.Реформаустанавливает необходимость оценки профессионального уровня во время проведенияконкурсов на госслужбу. К кандидатам будут выдвигаться высокие требования кзнанию государственного языка.Ведомствоотмечает, что проект внесут в Государственную думу до середины сентября этогогода. Большинство партий в Госдуме положительно отнеслось к таким изменениям,сообщает .