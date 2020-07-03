Министерство
труда занимается разработкой проекта, который установит контроль над
соблюдением госслужащими норм русского литературного языка. Данная мера
поспособствует увеличению ..
Министерство
труда занимается разработкой проекта, который установит контроль над
соблюдением госслужащими норм русского литературного языка. Данная мера
поспособствует увеличению грамотности госслужащих.
Законопроект
внесет изменения в Федеральный закон "О государственном языке РФ". Владимир
Путин дал распоряжение на разработку проекта еще на заседании Совета по
русскому языку в 2019 году.
Реформа
устанавливает необходимость оценки профессионального уровня во время проведения
конкурсов на госслужбу. К кандидатам будут выдвигаться высокие требования к
знанию государственного языка.
Ведомство
отмечает, что проект внесут в Государственную думу до середины сентября этого
года. Большинство партий в Госдуме положительно отнеслось к таким изменениям,
сообщает .