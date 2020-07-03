Более полумиллиона наблюдателей на избирательных участках страны следило за тем, как идет голосование по поправкам в Конституцию, которые поддержали в итоге 77,92% россиян. Владимир Путин подписал Указ о публикации Конституции со внесенными в нее изменениями. Новая версия Конституции вступает в силу 4 июля.

Более полумиллиона наблюдателей на избирательных участках страны следило за тем, как идет голосование по поправкам в Конституцию, которые поддержали в итоге 77,92% россиян. Владимир Путин подписал Указ о публикации Конституции со внесенными в нее изменениями. Новая версия Конституции вступает в силу 4 июля.Полмиллиона наблюдателей и зарубежные экспертыВ Кремле изначально были заинтересованы в проведении максимально честного и прозрачного голосования. На избирательные участки по всей стране было приглашено беспрецедентное число наблюдателей – 526 584 человека, представляющих 1602 организации.В одной лишь Москве на участках работали 21,5 тысячи наблюдателей. На всех участках в столице в круглосуточном режиме работали камеры видеонаблюдения, а все данные непрерывно поступали в видеоцентр Общественного штаба."От лица более чем полумиллиона наблюдателей, которые представляют собой срез всего гражданского общества, мы уверенно можем сказать о предельной прозрачности всего процесса голосования и отсутствии нарушений, которые ставят под сомнение его результаты", – сказал руководитель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.В Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве работали журналисты независимых изданий и наблюдатели, которыемогли убедиться в прозрачности процесса. Были и иностранные эксперты. "В целом все было идеально во всех 70 участках, которые мы посетили", – рассказал депутат палаты депутатов парламента Италии Паоло Гримольди.Без запинки прошло и электронное голосование в Москве и Нижегородской области. Несмотря на то, что система работала круглосуточно и непрерывно в течение шести дней, не было зафиксировано ни одного серьезного сбоя, повлиявшего на процесс или результаты голосования. Попытка хакерской атаки была, но она не увенчалась успехом.Мелкие нарушенияМелкие нарушения, конечно, попадались. Самого разного рода – неправильно установлена видеокамера, на председателе комиссии нет маски… Большинство нарушений незамедлительно устранялись членами участковых комиссий, на более серьезные случаи выезжала "группа разбора". Множество сообщений о якобы нарушении просто не подтверждалось.На избирательных участках работало видеонаблюдение, которые в основной день голосования 1 июля мог смотреть каждый желающий. Камеры позволили выявить одно из самых грубых нарушений этой кампании – на одном из участков в Раменках женщина вынула из-под майки стопку бюллетеней и вбросила их в урну для голосования. Никаких шансов остаться незамеченной камерами у нее не было. Ее мотивы выясняют правоохранительные органы, а результаты голосования на участке пришлось аннулировать.Нарушений было немного – настолько немного, что представителям оппозиции приходилось выдумывать им самим. Один оппозиционный наблюдатель распространял постановочное видео о якобы найденных подготовленных бюллетенях для вброса – видеокамеры доказали, что этибюллетени принес он сам для съемок "кино". Другой, зарегистрировавшись наблюдателем, принес на участок фальшивый протокол для провокации, но и его разоблачили. Но даже и фейков было на сей раз немного. Полная победа открытости и прозрачности в масштабах всей страны.