Литературные сериалы становятся очень популярны. Ощущение того, что автор создает историю в прямом эфире, подогревает читательский интерес. Порой, под влиянием публики, сама история, отклоняется от задуманного автором сюжета, а иногда именно читатели формируют развитие событий.

Литературные сериалы становятся очень популярны.Ощущение того, что автор создает историю "в прямом эфире", подогревает читательскийинтерес. Порой, под влиянием публики, сама история, отклоняется от задуманногоавтором сюжета, а иногда именно читатели формируют развитие событий.Совместно с крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг ЛитРес "Дни.ру" сделали подборку самых увлекательныхкнижных сериалов этого лета. Подписывайтесь, читайте, и будем вместе ждатьновой серии."Чернаяполоса. Наша жизнь изнутри" Джейк и Элис БьёрнДжейк и Элис влюблены и мечтают начать жизнь в новой стране. У нихбольшие планы, но все идет совсем не так, как было задумано. С работой неклеится, долги растут, а силы искать решение все новых и новых проблем тают скаждым днем. Но если сами они не возьмутся за дело, то окажутся на самом дне.Авторы честно и без прикрас рассказывают о происходящем в их жизни прямосейчас, летом 2020 года. Книга больше похожа на беседу по душам со старымдругом: откровенно, увлекательно и очень жизненно."Будем какбоги" Олег РойЛитературный сериал "Будем как боги", который выходит в сервисахЛитРес и MyBook, – апокалиптический роман-катастрофа. В основе сюжета лежатсовременные, реально существующие технологии и человеческие амбиции, способныепривести к непоправимым последствиям для всего человечества. Сериалрассказывает о том, как ложные ценности, богатства и блага этого мира в одинмомент могут стать ничем, уступив только одному желанию – желанию выжить. Романявляется сиквелом известной дилогии Олега Роя "Страх" и будет состоять из трехчастей: "Алхимик", "Некромант" и "Американские боги"."Трое вкарантине" Антон Чиж и КомандаАвторы описывают проект как "незатейливое чтение для всех желающих отвлечься от суровойдействительности". Детективный сериал о приключениях трех подруг будет состоятьиз нескольких частей: "Пульчелла", "Не совершай ошибку" и главы "Маленькаятрагедия". Первая история повествует о Варваре, оказавшейся в период вспышкипандемии в Венеции и несколько дней наблюдающей за убийствами в доме напротив.Девушке никто не верит, полиция отказывается реагировать на вызовы, а перебои сосвязью и ситуация с вирусом только увеличивают стресс. Сможет ли героиняразобраться в происходящем и остаться живой и невредимой?Введите промокод SERIALY на сайте litres.ru и получите книгу в подарок. Также вам доступна скидка 20 % на все электронные и аудиокниги сервиса, участвующие в акции."К'ахана.Племя изгоев" Ню БейлиОтец Кириака суровый и жестокий вождь племени. Юноша всегдасчитал, что следующим вожаком будет его брат, унаследовавший характер и хваткувластного родителя. Но случилось непредвиденное: на их племя напали хищники, иправление перешло к Кириаку. Молодой человек пытается собраться с духом ипонять, как действовать, чтобы родные и соплеменники выжили, но времени дляраздумий очень мало. Получится ли у него стать вождем или стоит уступить этуроль более сильному кандидату?"Питеру:"Я без нее"" Янина ТаждыноваКостя и Нора живут в Санкт-Петербурге. Она – дизайнер украшений,он – менеджер в ивент-агентстве. Их дни наполнены любовью друг к другу игороду, благодаря которому они встретились. Кажется, счастью не будет конца. Нооднажды Костя случайно сталкивается с бывшей возлюбленной Ритой, расставание скоторой очень болезненно переживал. Он знает,что лучше с ней не общаться, иначе обязательно впутается в неприятности, ноничего не может с собой поделать. Как эта неожиданная встреча изменит привычнуюи понятную жизнь главных героев?"Куриныйбульон для души. 101 лучшая история" Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, ЭмиНьюмаркПорой у каждого из нас случаются дни, когда все из рук вон,настроение на нуле и единственное чего хочется, так это чтобы кто-то понимающийпобыл рядом, обнял и просто сказал "Все будет хорошо!". Вот именно для такихдней и создана эта аудиокнига. Одна из лучших студий озвучивания фильмов LostFilm и издательство Бомбора выпустили сборник по-настоящемудушецелительных историй. Трогательные, добрые, романтичные рассказы вдохновят,успокоят и подарят надежду, что все обязательно наладится."Источникнеприятностей – 2" Кристина ВороноваПродолжение истории про двух девушек, которые познакомились настажировке в магической фирме. Сначала Алла и Ника думают, что это сон, но вскоревыясняют, что все происходит по правде, и втягиваются в происходящее. Во второйчасти романа героини продолжают ловко решать волшебные рабочие вопросы, параллельноустраивая свою личную жизнь. Особенно понравится любителям магических историй.