Россия должна закрыть проекты ядерных ракет Буревестник и Посейдон. С таким предложением выступил представитель президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли. Данная инициатива была выдвинута из-за повышения радиационного фона в Швеции.

Россия должна закрыть проекты ядерных ракет "Буревестник" и "Посейдон". С таким предложением выступил представитель президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли. Данная инициатива была выдвинута из-за повышения радиационного фона в Швеции."Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall ("Буревестник") и Poseidon("Посейдон") – это ужасные проекты. Независимо от того, ответственны ли они запоследний инцидент, это показывает, почему Россия должна отложить эти проекты",– написал Биллинсли в "Твиттер".По его словам, проекты ракет – большая трата денег впустую.Кроме того, на испытание отечественных ракет не распространяется договор междуСША и Россией о сокращении арсенала развернутых стратегических ядерныхвооружений. Маршал считает, что это нужноисправить в будущем.О разработке беспилотников с ядерными энергоустановкамирассказал Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию в марте 2018года. "Посейдон" – ядерная торпеда, отвечает за ликвидацию морской и прибрежнойинфраструктуры противника, а"Буревестник" – межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности, цельюкоторой служат объекты внутри континента. Американские журналисты окрестили их"главным оружием судного дня", пишет RNS.В июне Forbesпредположил, что повышенный уровень радиации в северной Европе может бытьсвязан с испытаниями российских ракет. МАГАТЭ заявили, что причиной повышениярадиации могли стать работы на ядерном реакторе и отметили, что низкие выбросырадиоактивных веществ могли произойти при техническом обслуживании реактора, сообщает .