Россия должна закрыть проекты ядерных ракет Буревестник и Посейдон. С таким предложением выступил представитель президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли. Данная инициатива была выдвинута из-за повышения радиационного фона в Швеции.
Россия должна закрыть проекты ядерных ракет "Буревестник" и "Посейдон". С таким предложением выступил представитель президента США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли. Данная инициатива была выдвинута из-за повышения радиационного фона в Швеции.
"Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall ("Буревестник") и Poseidon
("Посейдон") – это ужасные проекты. Независимо от того, ответственны ли они за
последний инцидент, это показывает, почему Россия должна отложить эти проекты",
– написал Биллинсли в "Твиттер".
По его словам, проекты ракет – большая трата денег впустую.
Кроме того, на испытание отечественных ракет не распространяется договор между
США и Россией о сокращении арсенала развернутых стратегических ядерных
вооружений. Маршал считает, что это нужно
исправить в будущем.
О разработке беспилотников с ядерными энергоустановками
рассказал Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию в марте 2018
года. "Посейдон" – ядерная торпеда, отвечает за ликвидацию морской и прибрежной
инфраструктуры противника, а
"Буревестник" – межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности, целью
которой служат объекты внутри континента. Американские журналисты окрестили их
"главным оружием судного дня", пишет RNS.
В июне Forbes
предположил, что повышенный уровень радиации в северной Европе может быть
связан с испытаниями российских ракет. МАГАТЭ заявили, что причиной повышения
радиации могли стать работы на ядерном реакторе и отметили, что низкие выбросы
радиоактивных веществ могли произойти при техническом обслуживании реактора, сообщает .