В период самоизоляции профессию агента чаще всего выбирали экономически активные граждане старше 30 лет.

По данным страховой компании «Согласие», профессию агента как способ получения дохода во время самоизоляции выбирали, главным образом, экономически активные россияне старше 30 лет. Возраст более 40% агентов, которые начали сотрудничать с компанией в апреле-мае 2020 года, составляет 31-40 лет. Еще 22% – это мужчины и женщины 20-30 лет, а 21% – 41-50 лет. Доля россиян старше 50 лет составила 14%, а молодежи (младше 20 лет) – менее 1%.В Москве доля агентов, начавших работать с компанией в апреле-мае, составила 11%. На втором месте – Новосибирск, Казань и Санкт-Петербург (по 7%). В Перми и Нижнем Новгороде – по 4%, в Красноярске, Тюмени, Краснодаре, Саратове и Твери – по 3%. По 2% новичков присоединились к команде агентов «Согласия» в Екатеринбурге, Кемерово, Самаре, Уфе, Белгороде, Туле, Абакане, Ярославле, Вологде. Великом Новгороде и Смоленске. В остальных филиалах компании доля новых агентов составила от 1% и менее.В период самоизоляции с «Согласием» начали работать порядка 700 агентов-новичков. Новым агентам «Согласие» дает возможность пройти обучение (в том числе, онлайн) в корпоративной Школе страхового агента. По данным компании, агенту в розничных продажах требуется в среднем два месяца после начала работы, чтобы заключить первый договор страхования.По состоянию на начало 3 кв. 2020 года агентская сеть «Согласия» в розничном страховании насчитывает 7,5 тыс. агентов. Работу агента как основной вид занятости или источник дополнительного дохода выбирают люди из сферы торговли, туризма, финансов, промышленности и частные предприниматели. Чаще всего успеха в работе добиваются агенты старше 50 лет – они зарабатывают на 39% больше среднего дохода. Самый высокий средний заработок (157 786 руб.) у женщин этого возраста. Женщин в агентской профессии вдвое больше, чем мужчин, – 67% против 33%.В 2019 году в сегменте розничного страхования максимальный доход агента «Согласия» в Москве составил 8,6 млн руб., в Новосибирске – 6,8 млн руб., в Самаре – 6,4 млн руб. В Красноярске и Перми он превысил 4 млн руб., в Ижевске и Санкт-Петербурге – 3 млн руб. Среди городов, в которых заработок агента был больше 2 млн руб., – Псков, Тула, Смоленск, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Тамань, Кемерово и Ставрополь. В целом, сумму более 1 млн руб. заработали агенты в 26 городах.