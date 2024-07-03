Координатор проекта Цифровая Россия Максим Байрак и директор Института экономики и туризма ВлГУ...

Координатор проекта "Цифровая Россия" Максим Байрак и директор Института экономики и туризма ВлГУ Дмитрий Козлов рассказали о кафедре "Цифровые технологии"Владимирский госуниверситет с сентября начнет обучение студентов по cпециальностям новой кафедры "Цифровые технологии". Сейчас идет прием документов. Кафедра открыта при участии и поддержке компании "ЭлРос", одного из крупнейших системных интеграторов в ЦФО.Какие специалисты востребованы на рынке? Как будет происходить отбор абитуриентов? Гостями студии "Вестей" стали региональный координатор проекта "Цифровая Россия" Максим Байрак и директор института ВлГУ Дмитрий Козлов.