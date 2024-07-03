Поцелуй научно называется оскуляцией. Слово происходит от латинского ос, то есть рот. Это прикосновение губами к кому-либо или чему-либо для выражения любви, в знак почтения, и так далее. В фильмах оскуляция встречается сплошь и рядом. Давайте вспомним самые известные сцены поцелуев из советских фильмов!

Поцелуй научно называется "оскуляцией".Слово происходит от латинского "ос", то есть рот.Это прикосновение губами к кому-либо или чему-либо для выражения любви, в знак почтения, и так далее. В фильмах оскуляция встречается сплошь и рядом. Давайте вспомним самые известные сцены поцелуев из советских фильмов!1.А – "Служебный роман";Б – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика";В – "Бриллиантовая рука".2.А – "Бриллиантовая рука";Б – "Берегись автомобиля";В – "Будьте моим мужем".3.А – "Вокзал для двоих";Б – "Любовь и голуби";В – "Небеса обетованные".4.А – "Гусарская баллада";Б – "Анна Каренина";В – "Война и мир".5.А – "Артистка из Грибова":Б – "Карнавал";В – "Карнавальная ночь".6.А – "Москва слезам не верит":Б – "Служебный роман";В – "Опасный возраст".7.А – "Карнавал";Б – "Чародеи";В – "Осенний марафон".ОТВЕТЫ1 – Б – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика";2 – А – "Бриллиантовая рука";3 – Б – "Любовь и голуби";4 – А – "Гусарская баллада";5 – В – "Карнавальная ночь".6 – А – "Москва слезам не верит":7 – Б – "Чародеи",