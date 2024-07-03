В городе Кольчугино инспектор ДПС спас мать с двумя детьми из горящего дома. Как информируют в...

В городе Кольчугино инспектор ДПС спас мать с двумя детьми из горящего дома.Как информируют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, в дежурную часть Отдела МВД России по Кольчугинскому району поступило сообщение от диспетчера ЕДДС о возгорании квартиры в многоквартирном двухэтажном доме в микрорайоне Белая Речка города Кольчугино.Прибывшие на место происшествия одновременно с экипажем МЧС сотрудники полиции увидели, что на балконе квартиры на втором этаже находится женщина, которая просит о помощи.«… Стало понятно, что из-за возгорания соседней квартиры подъезд был охвачен дымом, женщина с двумя маленькими детьми просто не могла самостоятельно выйти через входную дверь, поэтому выбежала на балкон. Полицейские быстро оценили обстановку. С помощью лестницы инспектор ДПС Александр Степанов, эксперт экспертно-криминалистической группы Алена Трофимова и участковый уполномоченный полиции Александр Быков быстро и слаженно произвели эвакуацию матери и двоих детей...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.К счастью, семья не пострадала. И женщина (мать двоих детей) поблагодарила полицейских за помощь.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области