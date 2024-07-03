В Коврове бывший заместитель директора бюджетного учреждения обвиняется в мошенничестве По...

В Коврове бывший заместитель директора бюджетного учреждения обвиняется в мошенничествеПо результатам прокурорской проверки в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело.«Установлено, что с 4 июня 2020 года по 28 декабря 2021 года обвиняемая, занимая указанную должность и осуществляя непосредственное руководство хозяйственной и финансово-экономической деятельностью МБУ «СЕЗ», незаконно организовала перечисление денежных средств, выделяемых учредителем на приобретение товаров и услуг для нужд организации, на свою банковскую карту и расходовала их по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Для сокрытия своей деятельности женщина изготовляла авансовые отчёты, куда вносила ложные сведения о расходах, а также зарплатные ведомости, с завышенными суммами заработной платы.В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершённое лицом с использованием служебного положения, в крупном размере»).Общий ущерб, согласно оценкам, превысил 868 тысяч рублей.В данный момент дело направлено в Ковровский городской суд. Кроме того, прокурором заявлен иск о взыскании причинённого ущерба.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений