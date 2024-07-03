В Собинском районе следователями проводится проверка по факту гибели мужчины в...

В Собинском районе следователями проводится проверка по факту гибели мужчины в водоеме.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по факту смерти мужчины, тело которого обнаружено в карьере вблизи города Лакинска.Установлено, что 2 июля (2024 года) житель Лакинска 1987 года рождения отдыхал со знакомыми вблизи города на карьере, не предназначенном для купания.Заметив его отсутствие, знакомые стали искать мужчину и обнаружили тело в водоеме без видимых следов насильственной смерти, после чего вызвали экстренные службы.Следователем следственного управления в настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области