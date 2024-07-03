Во Владимирской области наградили лучших волонтёров проекта «Голосование за благоустройство общественных пространств».

Во Владимирской области наградили лучших волонтёров проекта «Голосование за благоустройство общественных пространств». Об этом 2 июля рассказала пресс-служба регионального правительства.Примечательно, что победителей выбирали сами жители с помощью мобильного приложения. Так, больше всего голосов (877) набрала Анастасия Маслова из Мурома. Имена остальных волонтёров можно .Всем ребятам вручили благодарственные письма, а Анастасия получила ещё и памятный кубок.