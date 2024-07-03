Житель Гусь-Хрустального района обвиняется в убийстве.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Владимирской области, установлено, что в конце зимы 2024 года, двое мужчин посетили деревню в Судогодском районе. Там они распивали алкоголь. Вскоре хозяин помещения уснул, а сидящие в доме знакомые стали ссориться.Обвиняемый, по версии следствия, нанёс множество ударов руками, а после и стулом по голове потерпевшего. От полученных увечий пострадавший скончался, а подозреваемый решил, что тот крепко спит и ушёл. На утро хозяин помещения обнаружил тело и вызвал сотрудников полиции.После следственных мероприятий материалы по делу были признаны достаточными для обвинительного заключения. Дело передано в суд.