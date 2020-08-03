Кавер на песню группы ДДТ "Я получил эту роль" петербургская группа Zero People записала вживую одним дублем на сцене драмтеатра.

Артисты областного театра драмы приняли участие в съемках музыкального клипа, которые прошли прямо на пострадавшей от пожара сцене- Я получил эту роль, мне выпал счастливый билет...Кавер на песню группы ДДТ "Я получил эту роль" петербургская группа Zero People записала вживую одним дублем на сцене драмтеатра. Аппаратуру подключили к единственной уцелевшей в огне розетке, съемки заняли всего час. Идея клипа принадлежит фронтмену группы "Рекорд Оркестр" Тимофею Копылову. Артисты старались максимально уважительно отнестись к трагедии театра. Видеороликом музыканты надеются привлечь внимание общественности к проблеме театра. Напомним, пожар случился 29 июня, пострадали 500 кв. метров. Выгорели сцена, зрительный зал и фойе, утрачен занавес. Сейчас специалисты заняты оценкой масштабов разрушений и определением стоимости восстановительных работ.