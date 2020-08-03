Актриса поделилась радостной новостью. Настасья Самбурская снимается
в продолжении знаменитого комедийного сериала Универ.
Актриса поделилась радостной новостью. Настасья Самбурская снимается
в продолжении знаменитого комедийного сериала "Универ".
В последнее время артистка много времени посвящает музыке.
Знаменитость строит певческую карьеру. Между тем от предложения сняться в новом
проекте "Универ. 10 лет спустя" Настасья Самбурская не отказалась.
Артистка вновь перевоплотится в любимую многими героиню
ситкома Кристину. Об этом Самбурская рассказала в личном микроблоге. Звезда
опубликовала фото тарелки, на которой указаны фамилии членов
съемочной группы. В теленовеллу вернутся Анна Хилькевич, Анна Кузина,
Арарат Кещян и другие.
В комментариях к публикации подписчики засыпали Настасью
вопросами о продолжении "Универа". "Анастасия, а когда выходит новый сезон?" -
отозвалась фанатка ситкома. "Сегодня был
первый съемочный день. Еще неизвестно", – ответила Самбурская.
Также артистка
сообщила, что детали съемочного процесса и сценария пока будут держаться в тайне. "Ждите. Обещаю, сюжет захватывающий!" -
написала артистка.
2 Авг 2020 в 2:24 PDT
Напомним, что в 2016 году Настасья Самбурская внезапно покинула
сериал "Универ". Решение артистки уйти из проекта очень удивило фанатов.
Поговаривали, что актриса разругалась с руководством ленты – дескать, у
знаменитости не было другого выбора. Также ходили слухи, что Настасья устала от своей героини и захотела двигаться дальше вне шоу. Впрочем, в последнем сезоне
сериала "Универ" все же появилась.