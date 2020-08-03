Актриса поделилась радостной новостью. Настасья Самбурская снимается в продолжении знаменитого комедийного сериала Универ.

Актриса поделилась радостной новостью. Настасья Самбурская снимаетсяв продолжении знаменитого комедийного сериала "Универ".В последнее время артистка много времени посвящает музыке.Знаменитость строит певческую карьеру. Между тем от предложения сняться в новомпроекте "Универ. 10 лет спустя" Настасья Самбурская не отказалась.Артистка вновь перевоплотится в любимую многими героинюситкома Кристину. Об этом Самбурская рассказала в личном микроблоге. Звездаопубликовала фото тарелки, на которой указаны фамилии членовсъемочной группы. В теленовеллу вернутся Анна Хилькевич, Анна Кузина,Арарат Кещян и другие.В комментариях к публикации подписчики засыпали Настасьювопросами о продолжении "Универа". "Анастасия, а когда выходит новый сезон?" -отозвалась фанатка ситкома. "Сегодня былпервый съемочный день. Еще неизвестно", – ответила Самбурская.Также артисткасообщила, что детали съемочного процесса и сценария пока будут держаться в тайне. "Ждите. Обещаю, сюжет захватывающий!" -написала артистка.2 Авг 2020 в 2:24 PDTНапомним, что в 2016 году Настасья Самбурская внезапно покинуласериал "Универ". Решение артистки уйти из проекта очень удивило фанатов.Поговаривали, что актриса разругалась с руководством ленты – дескать, узнаменитости не было другого выбора. Также ходили слухи, что Настасья устала от своей героини и захотела двигаться дальше вне шоу. Впрочем, в последнем сезонесериала "Универ" все же появилась.