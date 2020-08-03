Пользователи Сети заподозрили, что у Александра Лукашенко случился инфаркт. Появились слухи о том, что послание президента Белоруссии народу и Национальному собранию может быть перенесено.

Пользователи Сети заподозрили, что у Александра Лукашенко случился инфаркт. Появились слухи о том, что послание президента Белоруссии народу и Национальному собранию может быть перенесено.Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт расставила все точки над i. По ее словам, дата обращения осталась прежней – 4 августа.Сегодня обе палаты парламента откроют свои сессии.Примечательно, что представители Александра Лукашенко до этого не анонсировали мероприятие. Обсуждение предстоящего послания президента Белоруссии началось в Сети.Беспокойство белорусов о состоянии здоровья лидера небеспочвенно. Так, 28 июля Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом. Он признался, что перенес опасное заболевание на ногах.- Вы устали терпеть?- Да!- Вы устали молчать?- Да!На акцию в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской пришли десятки тысяч человек. Это крупнейший митинг в Минске за последние годы. Смотрите, как это было:— DW на русском (@dw_russian)Напомним, что выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Кандидатами на пост главы республики зарегистрированы пять человек. Это действующий лидер страны , экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская.