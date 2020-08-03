Еще один крупный пожар произошел в Струнино. На улице Заречной в многоквартирном жилом доме произошел пожар площадью 330 кв.м. О происшествии огнеборцам сообщили в 9:56 утра. Когда на место

Еще один крупный пожар произошел в Струнино. На улице Заречной в многоквартирном жилом доме произошел пожар площадью 330 кв.м. О происшествии огнеборцам сообщили в 9:56 утра. Когда на место происшествия прибыли пожарные кровля дома была полностью объята огнем на площади 250 кв.м. Также на площади 80 кв.м. сгорела внутренняя отделка квартир. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание