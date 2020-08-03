В Кремле обдумывают несколько вариантов действий в отношении Белоруссии. Владимиру Путину будет выгодно, если Александр Лукашенко выйдет из президентской гонки ослабленным – тогда Батька согласится на российские условия интеграции, заявил политолог Андрей Пионтковский.

В Кремле обдумывают несколько вариантов действий в отношении Белоруссии. Владимиру Путину будет выгодно, если Александр Лукашенко выйдет из президентской гонки ослабленным – тогда Батька согласится на российские условия интеграции, заявил политолог Андрей Пионтковский.Российское руководство заинтересовано в самой тесной интеграции с Белоруссией и не отказывается от этих намерений, считает эксперт. По его словам, в Кремле рассматривают несколько вариантов дальнейших действий.Первый – победа максимально ослабленного Лукашенко на президентских выборах. Пионтковский полагает, что этот сценарий наиболее выгоден Кремлю: в таком случае Батька согласится на любые условия по интеграции.Второй вариант – приход к власти оппозиции, которая пойдет на улучшение отношений с Россией. "Путин будет устранять Лукашенко любыми способами", – сказал Пионтковский в эфире телеканала "Украина 24".По его мнению, идею максимально тесной интеграции с Белоруссией Кремль преследует с середины 1990-х годов. На это рассчитывала администрация Бориса Ельцина, когда поддержала Александра Лукашенко.У последнего же были свои планы, и идти под крыло Москвы он не пожелал, опасаясь потери личной власти. Пионтковский считает, что это вызвало раздражение Кремля.В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко столкнулся с небывалой активностью оппозиции. На митинги в поддержку альтернативных кандидатов выходят десятки тысяч человек.Ситуацию для Батьки усугубило задержание 33 российских граждан под Минском 29 июля. Белорусские государственные СМИ назвали их сотрудниками одной из частных военных компаний и обвинили в подготовке беспорядков на территории республики.потребовал объяснений от Кремля. В российском руководстве назвали задержание срежиссированной акцией.У Лукашенко заявили, что это "только первая группа", остальных не успели перебросить в Белоруссию.Я вот думаю, сколько времени пройдёт до того, как Александр Григорьевич скажет, что Путин может напасть на Белоруссию в любой момент?— Голос Мордора (@spacelordrock)