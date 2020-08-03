Она похитила около 70 тысяч рублей

35-летняя сотрудница микрокредитной организации в Коврове обвиняется в присвоении денег клиентов. Она похитила около 70 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.С июля по ноябрь 2019 женщина, работая специалистом в микрокредитной организации, неоднократно похищала деньги клиентов, полученные в счёт оплаты займов. В июле 2019 она умышленно не внесла в кассу 4 тысячи рублей, оставив их себе. Таким образом она похитила около 70 тысяч рублей.Её рассекретила служба безопасности организации и обратилась в полицию. Женщина признала свою вину, частично вернув деньги компании. Уголовное дело направлено в суд.