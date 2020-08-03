Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко раскритиковала действующую власть на Украине. Политик надеется, что скоро граждане проголосуют за новое руководство.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала действующую власть на Украине. Политик надеется, что скоро граждане проголосуют за новое руководство.Украинский политик заявила, что жители страны совершили большую ошибку, отдав свой голос за Владимира Зеленского и его команду. По ее мнению, сейчас в правительстве сидят невежды.Согласно опросам, около 70% граждан считают, что власти страны взяли неправильный курс. Тимошенко отметила, что исправить ошибку украинцы могут, высказав свое мнение на региональных выборах.Ранее Верховная рада объявила, что 25 октября этого года пройдут местные выборы. За соответствующее постановление отдали свой голос 326 парламентариев (необходимый минимум – 226 голосов).Выборы не состоятся на территории Донецкой и Луганской областей. Дело в том, что этими регионами руководят местные военно-гражданские администрации, сообщает РИА Новости.Напомним, в январе этого года Юлия Тимошенко сообщила о процессе ликвидации Украины. Политик рассказала, что страна попала под внешнее влияние, и теперь все используют ее, "как хотят".15 Июл 2020 в 3:41 PDTТогда депутат призвала власти сделать соответствующие выводы. Также настояла на том, чтобы украинское руководство раскрыло гражданам правду о положении страны.