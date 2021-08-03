Бывший глава правления компании Нафтогаз Андрей Коболев объяснил, почему Украина потерпела поражение в борьбе против проекта Северный поток – 2 (СП-2).

Бывший глава правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев объяснил, почему Украина потерпела поражение в борьбе против проекта "Северный поток – 2" (СП-2).Андрей Коболев в статье для "Украинской правды" отметил, что раньше США активно помогали Украине, потому что Незалежная была "любимчиком" Джо Байдена. Киев приобрел такой статус, поскольку в 2014 году во время Евромайдана выступала в пользу западного мира. Также в стране произошли критически важные реформы, которые повлияли на отношения с Вашингтоном.Однако в 2016-м связь Украины и США начала ослабевать, заметил Коболев. Тогда Киев "допустил безумную ошибку", от которой теперь невозможно "отмыться" – сделал ставку на одну из сторон в американских президентских выборах. Однако это стало победой для "агентов российского влияния" в Незалежной, считает экс-глава "Нафтогаза".По мнению Коболева, сейчас Владимиру Зеленскому необходимо восстановить особый статус Украины в США и снизить влияние "Северного потока – 2". Однако к этому вопросу не стоит подходить с принципом "мы – вам, вы – нам", потому что Киеву больше нечего предложить Вашингтону. Об этом также пишет "".Напомним, ранее "Дни.ру" о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России реваншем по "Северному потоку – 2". Дипломат заявил, что соглашение США и Германии – это еще не конец истории. По его словам, Киев хочет задать вопросы западным партнерам по поводу достигнутой договоренности.