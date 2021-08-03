Каждый год в последний месяц лета пенсии работающих пенсионеров пересчитывают.

Каждый год в последний месяц лета пенсии работающих пенсионеров пересчитывают.Любой вопрос, касающийся пенсий в России, горячо обсуждается обществом. Для того, чтобы в народе не появлялись необоснованные слухи и кривотолки, специалисты разъясняют россиянам грядущие изменения заранее.Так, прибавку к пенсии в России рассчитываюткак произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанныхпенсионером за минувший год, и стоимости одного пенсионногокоэффициента. Количество коэффициентов же зависит от размера доходов,зарплаты или выполнения работ по договорам за прошедший год, с которых шли страховые взносы.Увеличить можно лишь максимум на трикоэффициента в год. Повышенную пенсию смогут получить те работающие пенсионеры, кто имеет официальные доходы отработы в минувшем году. При этом гражданину никуда и обращаться не понадобится, поскольку перерасчет произойдет автоматически.Напомним, что до 2016 года пособие работающих пенсионеров менялось два раза в год. Сейчас же первая индексация касается лишь неработающих пенсионеров. Им ежегодно прибавляют приблизительно по 1000 рублей.Как писали "Дни.ру", в ближайшие годы . В 2024 году страховые пенсии могут превысить 20 тысяч рублей.Ранее стали распространяться слухи о повышении пенсионного возраста. В Совфеде назвали эти домыслы "необоснованной страшилкой". Там связали подобные разговоры с грядущей предвыборной кампанией.