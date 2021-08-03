Политолог Станислав Белковский раскусил Джо Байдена. Он уверен, что президент Соединенных Штатов придумал хитрую стратегию против российского коллеги.

Политолог Станислав Белковский раскусил Джо Байдена. Он уверен, что президент Соединенных Штатов придумал хитрую стратегию против российского коллеги.По словам эксперта, американские власти якобы боятся, что преемник Владимира Путина может вести более агрессивную тактику в отношении западных государств. Станислав Белковский полагает, что подобная позиция может быть частью плана, направленного на досрочнуюотставку президента России.Таким образом, по его мнению, Джо Байден хочет пустить пыль в глаза Кремлю. Эксперт отметил, что президент США хочет "усыпить его бдительность". Политолог добавил, что такую же стратегию применял бывший глава государства Барак Обама, когда настаивал на втором сроке экс-президента России Дмитрия Медведева.Однако эффект получился обратный. Владимир Путин посчитал, что Дмитрий Медведев может стать "вторым Горбачевым". Сейчас Джо Байден дает понять российскому лидеру, что Белый дом заинтересован в том, чтобы он оставался у власти.Напомним, недавно Джо Байден заявил, что у Владимира Путина есть проблемы, поскольку экономика России опирается лишь на нефть и ядерное оружие. В свою очередь в Кремле ответили, что в таком случае Москва не собирается называть американцев партнерами. Скорее, они для России оппоненты. Также ранее с нашей страной по стратегической стабильности.