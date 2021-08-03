По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем одного из жителей, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области. Также известно, что этот человек пострадал.

По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем одного из жителей, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области. Также известно, что этот человек пострадал.Напомним, что сегодня в 13.44 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение по адресу город Ковров, улица Социалистическая, д. 10. Пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже, огонь начал переходить на кровлю.На 14.54 пожар локализован на площади 1500 кв.м. Эвакуировано 29 человек, из них 5 детей.