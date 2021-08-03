Владимирская область включена Минэкономразвития в пилотный проект по развитию зарядной инфраструктуры. В регионе установят 80 зарядных станций для электротранспорта. Планируется, что на ..

Владимирская область включена Минэкономразвития в пилотный проект по развитию зарядной инфраструктуры. В регионе установят 80 зарядных станций для электротранспорта.Планируется, что на эти цели губерния получит средства из федерального бюджета.Как сообщили в пресс-службе губернатора, идёт согласование мест установки. Предпочтение будет отдано участкам вблизи трасс М-7 и М-12, а также парковкам у крупных гостиниц и туристических центров.