Фильм Королева бензоколонки смотрел практически каждый, кто застал эпоху СССР. А вы жили в те времена? Если наберете в нашем тесте максимум баллов, то вы однозначно родом из Советского Союза.

Фильм "Королева бензоколонки" смотрел практически каждый, кто застал эпоху СССР. А вы жили в те времена? Если наберете в нашем тесте максимум баллов, то вы однозначно родом из Советского Союза.Советская комедия "Королева бензоколонки" не может оставить равнодушным ни одного зрителя. Легкий юмор вкупе с гениальной исполнительницей главной роли подарят отличное настроение после просмотра. Но помните ли вы этот киношедевр СССР? Проверьте свои знания в этом простом тесте.