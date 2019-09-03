Певец сделал откровенное признание в Instagram. Алексей Воробьев рассказал, что его били за музыку.

Певец сделал откровенное признание в Instagram. Алексей Воробьев рассказал, что его били за музыку.Творчество не всегда приносило исполнителю деньги иславу. Популярный артист написал пост освоем отношении к музыке. Алексей Воробьев признался, что она – егоединственная абсолютная любовь, для которой у него не было ни одноговыходного дня."Меня били замузыку, меня критиковали за музыку, и меня любят за музыку", – сообщил певец.Вместе с тем, он попросил своих поклонников написатьв комментариях по три названия песен, которые они любят больше всего.Подписчики рассыпались в комплиментах Алексею Воробьеву. "Твоя музыка находит отклик в любой душе, даже самой черствой.Ты – поистине музыкант "на всю голову" и сердце", "Красавчик", -написали фолловеры.Отметим,31-летний успел снять более 30 клипов, сняться во множествефильмов, а также представить Россию на международному музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2011 году.Чтокасается личной жизни, то девушками были актрисы АннаЧиповская и Оксана Акиньшина, а также певица Виктория Дайнеко. А недавно артиста видели с новойпассией, ею оказалась врач-диетолог Наталья Зубарева. Певец проводилс ней время на вечеринках "Новой волны".