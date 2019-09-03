Певец сделал откровенное признание в Instagram. Алексей Воробьев рассказал, что его били за музыку.
Певец сделал откровенное признание в Instagram. Алексей Воробьев рассказал, что его били за музыку.
Творчество не всегда приносило исполнителю деньги и
славу. Популярный артист написал пост о
своем отношении к музыке. Алексей Воробьев признался, что она – его
единственная абсолютная любовь, для которой у него не было ни одного
выходного дня.
"Меня били за
музыку, меня критиковали за музыку, и меня любят за музыку", – сообщил певец.
Вместе с тем, он попросил своих поклонников написать
в комментариях по три названия песен, которые они любят больше всего.
Подписчики рассыпались в комплиментах Алексею Воробьеву. "Твоя музыка находит отклик в любой душе, даже самой черствой.
Ты – поистине музыкант "на всю голову" и сердце", "Красавчик", -
написали фолловеры.
Отметим,
31-летний успел снять более 30 клипов, сняться во множестве
фильмов, а также представить Россию на международному музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2011 году.
Что
касается личной жизни, то девушками были актрисы Анна
Чиповская и Оксана Акиньшина, а также певица Виктория Дайнеко. А недавно артиста видели с новой
пассией, ею оказалась врач-диетолог Наталья Зубарева. Певец проводил
с ней время на вечеринках "Новой волны".