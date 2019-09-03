Президент Украины Владимир Зеленский возмутил странным поступком на мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве. Позорное молчание лидера Незалежной неприятно удивило общественность.
Президент Украины Владимир Зеленский возмутил странным поступком на мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве. "Позорное молчание" лидера Незалежной неприятно удивило общественность.
Выступая на мероприятии в Варшаве, президент Германии Франк-Вальтер
Штайнмайер приписал все заслуги в победе над нацизмом американцам. Во время
речи лидера ФРГ Владимир Зеленский стоял и молчал, не сказав ни слова про СССР
и Украины, внесших неоценимый вклад в разгром гитлеровской Германии.
Возмущение поступком главы государства высказал в эфире
телеканала "Россия-1" телеведущий Евгений Попов. "Приехал ваш
президент, Украина – бывшая часть Советского Союза. Почему он не высказал
Меркель за Штайнмайера, за эти ужасающие слова?" – обратился журналист к
присутствовавшим в студии украинским экспертам.
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