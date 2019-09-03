Президент Украины Владимир Зеленский возмутил странным поступком на мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве. Позорное молчание лидера Незалежной неприятно удивило общественность.

Президент Украины Владимир Зеленский возмутил странным поступком на мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве. "Позорное молчание" лидера Незалежной неприятно удивило общественность.Выступая на мероприятии в Варшаве, президент Германии Франк-ВальтерШтайнмайер приписал все заслуги в победе над нацизмом американцам. Во времяречи лидера ФРГ Владимир Зеленский стоял и молчал, не сказав ни слова про СССРи Украины, внесших неоценимый вклад в разгром гитлеровской Германии.Возмущение поступком главы государства высказал в эфиретелеканала "Россия-1" телеведущий Евгений Попов. "Приехал вашпрезидент, Украина – бывшая часть Советского Союза. Почему он не высказалМеркель за Штайнмайера, за эти ужасающие слова?" – обратился журналист кприсутствовавшим в студии украинским экспертам.Новость дополняется.