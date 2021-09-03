Эксперты уверены, что московская акция Миллион призов, которая проводится среди участников онлайн-голосования, восстановит потребительский спрос.

Эксперты уверены, что московская акция "Миллион призов", которая проводится среди участников онлайн-голосования, восстановит потребительский спрос.Жители российской столицы с 17 по 19 сентября смогут выбрать депутатов Государственной Думы РФ с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-выборы – это, по мнению специалистов, наиболее безопасная и надежная альтернатива традиционному голосованию на избирательных участках. Для участия в ДЭГ необходимо до 13 сентября включительно подать заявку на сайте mos.ru или в приложениях "МояМосква", "Госуслуги Москвы".По инициативе предпринимателей в столице проводится акция "Миллион призов – #ВыбираемВместе". Среди москвичей, принявших участие в дистанционном голосовании, будут разыграны 250 тысяч различных призов, в том числе, 20 квартир и 100 автомобилей.Кроме того, участники ДЭГ смогут выиграть сертификаты номиналом до 100 тысяч баллов. Их можно обменять на промокоды до 31 декабря 2021 года и потратить у партнеров программы до 1 апреля2022 года. Среди партнеров – торговые сети, аптеки, кафе, рестораны, учреждения культуры, магазины цветов, игрушек, одежды и ювелирных украшений.Эксперты уверены, что акция "Миллион призов" позволит вернуть интерес москвичей кпосещению мест общепита и восстановить спрос в секторе услуг. Более того, такой подходпоможет бизнесу найти новых клиентов.Президент Союза предпринимателей и арендаторов РФ Андрей Бунич отметил, что столичная акция направлена на сохранение культуры потребительского поведения. По его мнению, это особенно актуально в период пандемии коронавируса, когда из-за ограничений у людей меняются интересы, то есть акция позволит вернуть их к прежним потребительским стандартам."Такиепрограммы разрабатываются для того, чтобы стимулировать спрос. Приучить людей копределенным видам услуг и мест. У людей появляется возможность купить товарыили воспользоваться различными услугами, а у компаний появляются новые клиенты",– подчеркнул эксперт.С аналогичным мнением выступает и заместитель директора Института "Центрразвития" Валерий Миронов. По словам эксперта, подобные программы стимулирования спроса очень популярны за рубежом."Многие отвыкли от ресторанов и кафе,привыкли готовить дома. За счет этих сертификатов удастся привлечь людей,вернуть интерес. Благодаря акции у горожан появится стимул идти уже вопределенное место. Поэтому эта программа позволит восстановить спрос длясектора услуг", – отметил Миронов.