В Москве начались съемки нового восьмисерийного сериала из линейки more originals «The Телки» по мотивам одноименного романа Сергея Минаева. Главные роли исполнят Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Артем Ткаченко, Алексей Кравченко, Алексей Агранович и другие. Премьера проекта состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink.«Книги Сергея Минаева уже не раз получали собственное киновоплощение — яркие образы и истории, созданные писателем, буквально просятся на экран. Не сомневаюсь, что проект "The Телки” станет столь же любимым зрителями, как и другие экранизации книг Сергея», — сказал заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.«Большинство писателей недовольны экранизациями своих книг. В случае с "The Телки”, все наоборот — я в полном восторге от того, как авторам сценария удалось перенести действие в наши дни, добавить новых, неожиданных поворотов, сохранив при этом почти все, что было в книге», — рассказал автор книги и креативный продюсер экранизации Сергей Минаев.Роман Сергея Минаева «The Телки. Повесть о ненастоящей любви» был опубликован в 2008 году. Только первый тираж книги составил более 300 тысяч экземпляров. Новые «The Телки», как и первоисточник, будут не только исследованием пороков высшего общества, но и динамичным триллером, который не даст зрителю перевести дыхание буквально с первых минут. Сценарий сериала написали Дмитрий Абезяев и Маруся Трубникова.«Проект "The Телки” создается по мотивам одного из самых громких бестселлеров 2000-х. Многие элементы сюжета были актуализированы, при этом основная идея и философия романа Сергея Минаева сохранены. Мы надеемся, что драма о женской мести с выдающимся актерским составом и талантливой творческой группой вызовет интерес и найдет широкий отклик у аудитории», — отметил генеральный продюсер сериала Данила Шарапов.Ревущие двадцатые нового века. Эпоха мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Он идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своем пути. Ему просто все равно. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нем Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.Продюсерами сериала выступают Данила Шарапов, Петр Ануров, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Жора Крыжовников, Сергей Минаев и Маруся Трубникова. Режиссер проекта — Мария Агранович («Люби их всех»).«The Телки» станут вторым опытом сотрудничества Сергея Минаева с more.tv и Wink. В 2021 году онлайн-кинотеатры представили резонансный документальный проект писателя «Девяностые» — об эпохе, которая изменила Россию.«Мы рады продолжению сотрудничества с Сергеем Минаевым и more.tv в исследовании недавнего прошлого и актуального настоящего. Новый проект поможет нам понять, что повлияло на формирование человека офисного и отдельных его разновидностей. Как всегда, в работах Сергея беспощадно вскрывается гламурная оболочка и показывается настоящая изнанка красивой жизни. И какую цену приходится платить за успех. Уверен, что новый сериал будет пользоваться повышенной популярностью в среде офисных работников, но не оставит равнодушной и широкую аудиторию», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.