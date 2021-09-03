03.09.2021

2021-09-03 19:05:05

Собака эко-активист убирает улицы Владимира

Во Владимире строят первый дог-парк - место для выгула, дрессировки и игр с собакой. Его оборудуют в Курсантском сквере на улице Труда. Надеемся, он станет отличной площадкой для общения с питомцем. Кстати, игры легко совместить с пользой для экологии. Мы уже рассказывали вам, как выпускница ВлГУ со своей собакой Деметрой каждый день помогает городу с уборкой.



- Пошли. Уносим мусор, понесли мусор. Хорошо, умничка!



Полезные привычки нужны не только людям! Выпускница ВлГУ Кристина Аманн смогла воспитать в своем питомце очень похвальный навык - каждую прогулку её собака Деметра, для своих - Деми, собирает и выкидывает мусор.



Кристина Аманн, хозяйка собаки:



- Это началось совершенно случайно. Во время одной из прогулок по парку мы увидели, как люди оставили после себя мусор, разные бутылки из-под сока, из-под газировки, ну и наша собака просто решила потрепать эти бутылочки, использовать их как игрушку, а я ей предложила донести их до мусорки. Несколько бутылок мы отнесли, она поняла, что это весело, это интересно. И она стала сама уже искать бутылки и относить их к мусорному контейнеру.



Когда-то хвостатый друг Кристины был найден в Рязанской области возле деревни под названием Ранние Всходы. Девушка решила связать этот факт с именем животного и, как истинная поклонница мифологии, назвала собаку Деметрой - богиней плодородия и земледелия.



Кристина - прирожденный дрессировщик, хоть и воспитывает питомца интуитивно. И пусть собака не всегда осознает, что от неё хотят, все равно радостно рвется исполнить любое желание хозяина.



Вот так Кристине удается превратить игру в небольшую экологическую акцию. А добродушной Деметре на одной из последних прогулок даже удалось помочь маленькой землячке побороть панический страх перед животными. Это было её первое прикосновение к собаке.



Вишневский писал: "Боже, помоги мне стать тем, кем я кажусь своей собаке". Так пусть вашим питомцам не просто кажется. Убираем за собой мусор и делаем экологические привычки нормой для всей семьи.



Любовь Истратова, Мария Хорева. «Вести-Владимир».