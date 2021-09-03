Следующее заседание состоится 22 сентября.

В Октябрьском районном суде Владимира продолжается слушание дела «Роман Годунин против администрации Владимирской области». Напомним, что находящийся под следствием бывший замгубернатора был уволен с формулировкой «предоставление подложных документов о доходах».С подробностями первого заседания можно ознакомиться в нашем . На втором заседании, состоявшемся 2 сентября, выступил директор департамента безопасности Вадим Горожанинов.Защитник экс-чиновника Максим Дьячков аргументировал отсутствие полных сведений в декларации о доходах тем, что у Романа Сергеевича не было информации о наличии у него банковских счетов. При этом Белый дом, увольняя сотрудника, основывался не данных из налоговой, а не на подтверждениях из банков. Вопрос – насколько это существенно для суда, если счета действительно существовали?Что касается остальных всплывших активов, доходах от «Горсети» и доли в здании на Большой Нижегородской, - в суде ждут официальных ответов на запросы, которые подтвердят или опровергнут их наличие.Интересно, что Вадим Горожанинов поделился ещё несколькими интересными фактами, которые не были указаны вице-губернатором в справке о доходах.«В 2019 году в рамках досудебного соглашения Роман Годунин получил от «Мерседес-Бенц» 260 тысяч рублей в качестве неустойки за нарушение сроков передачи предварительно оплаченного товара и компенсации морального вреда. В том же году ему перевели 264 тысячи рублей за аренду недвижимого имущества», - пишут коллеги из со ссылкой на представителя администрации.Адвокаты уволенного чиновника попросили не приобщать сказанное к делу.«В Указе губернатора упоминались другие причины, послужившие основаниями для увольнения», - парировали юристы.В ответ Вадим Горожанинов задал вопрос:«Вы считаете, что сокрытие, неуплата налогов, получение доходов за 2019 год носят незначительный характер? Отмечу, что Роман Сергеевич не первый год сдавал декларацию и знал об ответственности».По всей видимости, теперь всплывшие новые доходы также будут проверять.Следующее заседание намечено на 22 сентября.