На государственном уровне заговорили о преимуществах академической мобильности молодых ученых. Амбассадором выступила руководитель федерального образовательного центра «Сириус» Елена ..

На государственном уровне заговорили о преимуществах академической мобильности молодых ученых. Амбассадором выступила руководитель федерального образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева: «Каждая научная школа должна быть открыта и готова предоставить свою инфраструктуру тем ученым, которые помогают достичь национально значимых целей».Для этого, считает Шмелева, нужно создать единую платформу, где бы были сосредоточены сведения об институтах и кафедрах, лабораториях и центрах, которыми молодой ученый мог бы воспользоваться в научных целях.Российской науке нужно избавиться от «местечковости». И убрать «бюрократические ограничения, которые существуют сегодня», считает Шмелева. Кроме того, она говорит о необходимости увеличить количество и размер поддержки инициатив молодых исследователей – от самостоятельных проектов до создания новых лабораторий, а также реализовать программу целевой подготовки в аспирантуре для возрождения научных школ в регионах.Как к этой идее относятся в опорном вузе региона-33? Своей точкой зрения поделился Алексей Кучерик, начальник управления научно-исследовательской деятельности и развития информационных технологий ВлГУ.- У любого аспиранта, магистра должна быть возможность попробовать себя за границами университета, как минимум - в границах России, - рассуждает Алексей Кучерик, доктор физико-математических наук, доцент, автор более 200 статей и трех монографий. - И ВлГУ всегда был активным участником этого процесса. Наши студенты и аспиранты выигрывали научные стажировки за границей. Выезжали в другие ведущие российские институты и университеты, и к нам приезжали исследователи — из ИТМО, МГУ.Однако, по мнению Алексея Олеговича, молодой ученый должен хорошо подготовиться к «командировке»: разработать научную программу, подобрать в «чужом» институте научного руководителя необходимой компетенции и схожих научных взглядов, выяснить, есть ли нужное оборудование и свободно ли оно.- Любой сервис, который упрощает мобильность, можно только приветствовать, но должен быть понятен механизм его использования. Причем для всех сторон — и для приезжающих молодых ученых, и для принимающей стороны, - говорит Алексей Кучерик.