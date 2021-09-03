Журналист Кремлевского пула оценил замечание президента Украины. Владимир Зеленский не смог напугать речью про Крым.
Журналист Кремлевского пула оценил замечание президента Украины. Владимир Зеленский не смог напугать речью про Крым.
1 сентября 2021 года в Вашингтоне прошла встреча двух лидеров государств — Джо Байдена и Михаила Зеленского. Более двух часов президенты обсуждали политические вопросы и делились актуальными планами. Итоги переговоров несли и юмористический посыл. Даже то, что один американский телеканал назвал Зеленского "президентом Левински", стало причиной массовых шуток и анекдотов в Сети.
По результату общения с лидером США украинский президент заявил, что слово "Крым" раздавалось на встрече многократно. Очевидно, что Владимир Зеленский таким образом отмечал намерения на возвращение полуострова под свой контроль. Как сообщает , слова политика получили резонанс ввиду щекотливого ответа известного спецкора.
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов лаконично прокомментировал высказывания Михаила Зеленского с помощью поучительной русской поговорки в своем телеграм-канале. Ее смысл заключается в том, что пустословие не приводит к действенному результату. "Сколько раз ни скажи слово "сахар"...", — гласит иносказательное выражение.
Напомним, Крым был присоединен к России в 2014 году в результате масштабного голосования.
Михаил Зеленский рассчитывает повлиять на эту ситуацию.
На Украине, в Америке и странах Евросоюза все еще не признают полуостров русским.