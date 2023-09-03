В микрорайоне Юрьевец города Владимира установили дополнительные секции на светофоре В микрорайоне...

В микрорайоне Юрьевец города Владимира установили дополнительные секции на светофореВ микрорайоне Юрьевец города Владимира провели работы по установке дополнительных секций на светофоре на пересечении улиц Ноябрьской и Институтской городок.Как сообщает мэрия Владимира. работы согласованы с дирекцией федеральной трассы М-7. Произведена замена распределительных коробок, установлены дополнительные секции на транспортные светофоры, произведена замена кабельной линии между опорами к светофорной консоли.После ввода объекта в эксплуатацию режим работы светофорного объекта изменится с учетом дополнительных секций: одна будет разрешать левый поворот к Институтскому городку со стороны Москвы, вторая - правый поворот при въезде в микрорайон со стороны Владимира.Фото freepik.com