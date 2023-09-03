По требованию прокурора школы Мурома отремонтировали к новому учебному году В ходе проверки...

По требованию прокурора школы Мурома отремонтировали к новому учебному годуВ ходе проверки Муромской городской прокуратурой детских образовательных учреждений выявлены многочисленные нарушения.Так, в учебных помещениях МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. Н.Г. Лаврентьева» выявлены повреждения стен, потолков помещений в виде трещин, частичное обрушение штукатурки, отслоение напольной плитки и ее разрушение.В МБУ ДО «Детская художественная школа им. И.С. Куликова» помимо указанных выше нарушений, были повреждены столы и стулья, на двери лестничной площадки не было устройства самозакрывания.В МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 им. А.А. Епанчиной» повреждены стены и потолки, лампочки не зажигались.В МБУ ДО «Детская школа искусств №2» выявлены нарушения на входе в группу: плитка крыльца разрушена, присутствовали ямы и выбоины.Руководителям образовательных учреждений внесены представления. Помещения школ приведены в надлежащее состояние, ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото freepik