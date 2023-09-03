Владимирским садоводам рассказали, какие сорта помидор не требуют много ухода. - Непасы выращивают...

Владимирским садоводам рассказали, какие сорта помидор не требуют много ухода.- Непасы выращивают ассы. О непасынкующихся томатах расскажем в рубрике "Во саду ли, в огороде".Чего только не придумают изобретательные селекционеры, чтобы облегчить жизнь нам, садоводам-огородникам! Вот ещё об одном удачном изобретении последних лет нам сейчас и расскажут ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова.- Валентина Васильевна, начну с простого вопроса - как себя чувствуют томаты на вашем участке? В теплице им комфортнее, теплее, их не мочит. Они там развиваются хорошо. С подкормкой, с поливом. А в открытом грунте я бы не сказала, что помидорный год в этот сезон удачный. Ночи 10-12 градусов не для теплолюбивых культур. Этот год не так хорош был, как прошлый для перцев, томатов, баклажанов, даже картофеля. Поэтому надо присмотреться к тем растениям, которые требуют мало ухода. Если люди приезжают на участок только по выходным - какие томаты посадить? И в теплице, и в открытом грунте. Попробуйте посадить томаты под названием "Непасы". Их не надо пасынковать. Пасынкование отнимает много времени.- Без этого никак. А то все силы будет уходить не в плод, а наращивание зелёной массы.- А здесь они быстро вершкуются, останавливаются в росте. Немного пасынков появляется, но их не надо обрывать, а то останетесь без плодов. Есть низкие растения от 50 до 70 см. Надо давать умеренную подкормку. Во влажное лето мало завязей, опыление плохо проходит на обычных томатах. Непасы идут под номерам 1,2, 3, 4 и т.д. Выбирают по применению. Если только в пищу, то "Непас" 2,3,7 и 14. Они идеальны для употребления в свежем виде. Перевозить и долго хранить можно "Непас" №5. Для консервации "Непасы" №4, 6. У них кожица и сердцевина плотные.- Лучше и те, и те высаживать - хочется и салат поесть и законсервировать.- Несколько пакетиков купите.- "Непасы" включены в Госсреестр с 2017 года. Плоды бывают от маленьких, до крупных. Это сортовые семена.Конечно, сейчас выращивать томаты уже поздно. Сделайте заметку в свою рабочую тетрадь, рекомендуют ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова. Чтобы воспользоваться их советами в следующем году. У вас нет такой тетради? Обязательно заведите. Пора, пора.Фото freepik.com