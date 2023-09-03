Земле предали останки героя Великой Отечественной войны из Гусь-Хрустального района Бойца...

Земле предали останки героя Великой Отечественной войны из Гусь-Хрустального районаБойца обнаружили этой весной в ходе поисковых работ в Старорусском районе Новгородской области, - сообщило правительство региона.Благодаря сохранившемуся самодельному медальону (записке в гильзе), удалось установить имя, дату и место рождения солдата - Рубцов Захар Андреевич, 1902 год, Рязанская область. Поисковики смогли выйти на внуков и правнуков бойца, которые сейчас проживают в Гусь-Хрустальном. Прах война они захоронили в поселке Великодворье рядом с могилами его жены и детей.