17-этажку в ЖК «Дуброва Парк-1» активно достраивают. Это первый в области многоквартирный дом, который будет закончен за счет бюджетных средств. Напомним, это стало возможным после

17-этажку в ЖК «Дуброва Парк-1» активно достраивают. Это первый в области многоквартирный дом, который будет закончен за счет бюджетных средств. Напомним, это стало возможным после банкротства застройщика. Надежда Долинская, заместитель министра архитектуры и строительства Владимирской области Суд обоснованно признал застройщика несостоятельным. В связи с чем глава региона принял решение о завершении строительства посредством привлечения бюджетного