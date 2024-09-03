Похолодание начнется с 14-го числа.

Температура воздуха в Владимирской области останется на уровне +25 градусов до середины сентября, согласно прогнозам Gismeteo.С 4 по 6 сентября ожидается небольшой спад температуры, когда на термометре будет от +21 до +23 градусов в дневное время. Ночью станет прохладнее, температура опустится до +5 градусов.С 7 по 13 сентября температурный режим стабилизируется на отметке +25 градусов. Однако 12 сентября ожидаются дожди.Начиная с 14 сентября, температура начнет постепенно снижаться. В конце месяца синоптики предсказывают, что температура составит от 14 до 15 градусов выше нуля.