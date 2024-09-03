Торпедовцы победили московскую команду «Спартак-2». Игра состоялась 1 сентября на малой спортивной арене «Торпедо» в рамках 21 тура первенства России по футболу среди команд Второй лиги

Торпедовцы победили московскую команду «Спартак-2». Игра состоялась 1 сентября на малой спортивной арене «Торпедо» в рамках 21 тура первенства России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона «Б». За противостоянием красно-белых и черно-белых наблюдали больше 2800 болельщиков. Владимирские футболисты показали настоящий класс и победили противников со счетом 3:1. Также в этот день состоялся матч ветеранов