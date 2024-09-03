Национальный цифровой провайдер «Ростелеком» и компания «МВТ», производитель системы комплексного мониторинга «Апипульс», запустили первый совместный проект по цифровизации

Национальный цифровой провайдер «Ростелеком» и компания «МВТ», производитель системы комплексного мониторинга «Апипульс», запустили первый совместный проект по цифровизации пчеловодства в Краснодарском крае. Решение разработано для пчеловодных хозяйств. Оно оптимизирует работу пчеловодов, позволяет контролировать урожайность меда, сокращает потери пчелиных семей, а также помогает снизить затраты на обслуживание пасек. В рамках пилотного проекта партнеры оцифровали пасеку из