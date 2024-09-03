Филипп Киркоров выступил на странном мероприятии.

Филипп Киркоров выступил на странном мероприятии.Еще не все поклонники забыли Филиппу Киркорову позорную "голую вечеринку", как он опять не оправдал доверие россиян. Несмотря на то, что поп-король вернулся на телевидение и на эстраду, на гастроли он пока не решается. Однако это не мешает ему соглашаться на корпоративы, порой, по мнению поклонников, весьма странные.Так, в Сеть попали новые фото с частного мероприятия, гвоздем программы которого стал Филипп Киркоров. День рождения крупного мецената проходило в Екатеринбурге. По слухам, за него Примадонн получил около 10 млн рублей.Как обсуждают в соцсетях, Киркорова встретили как дорогого гостя с тремя видами икры. На сцене ему пришлось петь вместе с виновником торжества и его супругой и делать при этом очень довольный вид. Пафос придал мероприятию также выход жены именинника, которую в корсете и пышной юбке на руках вынесли молодые люди в масках.В Сети мероприятие прозвали безвкусным и осудили Филиппа за то, что ради денег он готов закрыть глаза на пошлость и цензуру и выступать на подобного рода торжествах. Многие написали, что этим Киркоров опозорил сам себя, согласившись петь на очередном корпоративе и снова вошел не в ту дверь.Напомним, в конце прошлого года исполнитель хита "Цвет настроения синий" посетил вечеринку, организованную блогером Настей Ивлеевой. На ней он был в комбинезоне в сетку, чем вызвал крайнее возмущение публики. На некоторое время после этого, выступления поп-короля отменили на всех тв-каналах и в музыкальных мероприятиях.