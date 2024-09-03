Александр Авдеев ответил на вопрос о причинах задержек в благоустройстве города. Об этом глава региона рассказал на прошедшей 27 августа пресс-конференции. Он признал, что далеко не все

Александр Авдеев ответил на вопрос о причинах задержек в благоустройстве города. Об этом глава региона рассказал на прошедшей 27 августа пресс-конференции. Он признал, что далеко не все проекты удалось реализовать в срок. И вот почему. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Было пару ковидных лет, больше 2 лет идет Специальная военная операция, идут санкции, фонд БРИКС