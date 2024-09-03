В фондах «Александровской слободы» есть достаточно многочисленная коллекция интереснейших предметов, поступивших от известных александровских семей, большей частью старинных купеческих или людей, имеющих к ним отношение.

В фондах «Александровской слободы» есть достаточно многочисленная коллекция интереснейших предметов, поступивших от известных александровских семей, большей частью старинных купеческих или людей, имеющих к ним отношение. Работа по изучению этого фонда не прекращается, потому что дает очень интересные результаты. Вот последний, экспертиза на который только получена. Представленные на комиссию предметы были переданы в дар Надеждой Федоровной Лавровской. Это альбом под названием «На нынешнюю войну», в данном случае речь идет о Восточной войне 1853-1856 годов, широко известной нам как Крымская кампания.Альбом состоит из восьми рисунков, на семи из которых – стихотворные строчки; листы-литографии вложены в папку с информацией о времени, месте изготовления и художнике - Петре Михайловиче Боклевском. Надо сказать, что комплект из собрания музея-заповедника неполный, к сожалению, утрачена папка. Но известно, что его напечатали на литографии Мартынова, так указано на титульном листе.«Карикатурные рисунки Боклевского на патриотическую тему были изданы в Москве в 1855 году в виде альбома под названием «На нынешнюю войну». Этот альбом имел огромный успех, особенно рисунок, изображавший Пальмерстона под сапогом русского солдата. По нему было изготовлено много пепельниц из фарфора и бронзы. Их и сейчас можно встретить в старинных домах и в лавках антикваров. Карикатуры эти очень понравились только что вступившему на престол императору Александру II, который наградил Боклевского бриллиантовым перстнем», - поясняет Елена Жесткова, хранитель коллекций музея-заповедника Альбом «На нынешнюю войну» Петра Боклевского сейчас является величайшей библиографической редкостью, его литографии в листах очень хорошей работы. Рисовальщик, живописец и литограф Петр Михайлович Боклевский (1816-1897) по праву считается одним из лучших русских книжных графиков второй половины XIX века. (Он иллюстрировал произведения А.Н.Островского, И.С.Тургенева, П.И.Мельникова-Печерского, Ф.М.Достоевского. Самая знаменитая его работа – узнаваемая серия «Гоголевские типы из «Мертвых душ».)И мало кто знает, что первой самостоятельной «книгой» художника стал выпущенный в 1855 году альбом политических карикатур «На нынешнюю войну». Он появился в продаже в апреле 1855 года. Шел 23-й месяц войны, полгода с огромными потерями продолжалась оборона Севастополя, и назрела необходимость поддержать боевой дух. Выполняя социальный заказ, художник использовал все доступные клише. На его карикатурах премьер-министр Великобритании Генри Джон Темпл Пальмерстон, император Франции Наполеон III (за которым грустно наблюдает его дядя, Наполеон Великий, будто напоминающий врагам России об их грядущей участи). Саркастическим фигурам противостоят русские богатыри-ополченцы, добрый молодец, крепкая «дама», выметающая вражескую нечисть. Под стать картинкам и подписи:Вот в воинственном азартеВоевода ПальмерстонПоражает Русь на картеУказательным перстом.И француз за ним туда жМашет дядюшкиной шпагойИ кричит: «Allons, courage!»У строчек тоже интересная история. Стихи принадлежали русскому писателю и поэту В.П.Алферьеву, не слишком успешному и востребованному. А вот его сатирическое стихотворение «На нынешнюю войну», напечатанное в «Северной Пчеле» в № 37 за 1854 год и перепечатанное потом в «Сборнике сведений о Восточной войне», стало невероятно популярно во время Крымской войны. Стихотворение ходило в списках, его декламировали, клали на мелодии, а В.П.Алферьев получил за него «высочайшую награду» от Николая I.Много лет литографии числились лишь предметами из фонда Лавровских. Благодаря хранителю Елене Жестковой они обрели не только конкретную историю, но и историческую ценность. Теперь альбом будет активно использоваться в экспозиционно-выставочной деятельности музея-заповедника.