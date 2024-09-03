Лариса Долина все еще надеется вернуть свои потерянные апартаменты.

Лариса Долина все еще надеется вернуть свои потерянные апартаменты.Певица Лариса Долина переживает тяжелые времена. Недавно она попалась на уловку мошенников и лишилась крупной суммы денег и 5-комнатной квартиры в центре Москвы. На этом страдания обманутой исполнительницы не закончились.Теперь стало известно, что мать-одиночка, купившая апартаменты исполнительницы хита "Погода в доме", подала на артистку встречный иск. Она пытается выселить Долину из квартиры, которую та все еще занимает. Покупательница уверена, что квадратные метры по закону принадлежат ей, однако Лариса Александровна покидать жилье не намерена, несмотря на страшные угрозы о расправе. Артистка забаррикадировалась в проданной жилплощади и не желает добровольно покидать ее.Некоторое время назад Долина подала иск в суд с целью признать сделку о продаже недействительной. По мнению юристов, у нее есть все шансы вернуть свой дом, но только если певица возместит 112 млн рублей покупательнице.Напомним, недавно артистка заявила, что ей угрожают расправой. Она получает сообщения с обещаниями физического насилия над ней и ее семьей, если не освободит апартаменты. Она написала обращение на имя главы УВД по ЦАО с просьбой взять ее под госзащиту. В настоящее время все данные проверяются и после этого будет принято решение.